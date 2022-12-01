Специальный представитель США по Ирану Роберт Малли в интервью Foreign Policy заявил, что в крайнем случае США могут использовать военные средства, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

По его словам, Байден согласится на такой сценарий при определенных обстоятельствах, но пока время для этого не пришло.

Малли подчеркнул, сто США пытаются не допустить появления ядерного оружия у Ирана с помощью дипломатических методов.

Ранее МАГАТЭ сообщило о плана по усилению контроля за иранскими ядерными объектами.