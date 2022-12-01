Bloomberg: Евросоюз снизил возможный потолок цен на российскую нефть до 60 долларов
2022-12-01 01:25
Bloomberg сообщает, что теперь в Евросоюзе обсуждают потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Ранее рассматривалась возможность установления ценового предела на уровне 65-70 долларов за баррель, но многие страны не соглашались на такой показатель.
Ожидается, что снижение уровня цен позволит достичь соглашения по установлению предела среди стран G7.
При этом Еврокомиссия заявила, что не будет откладывать введение эмбарго на морские поставки нефти из России, даже если согласовать ценовой потолок не удастся.
Опубликовано: Светлана Репина
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