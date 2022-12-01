Еврокомиссия рекомендует не передавать Венгрии субсидии на 7,5 млрд евро

Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором рекомендует не предоставлять Венгрии субсидии из Фонда сбалансированного развития ЕС в размере 7,5 млд долларов.

Такую рекомендацию в Еврокомиссии объясняют невыполнением венгерской стороной ряда условий.

Это касается слабой работы по борьбе с коррупцией, что рассматривается как источник исков для бюджета Евросоюза.

ЕК одобрила план Венгрии по восстановлению экономики после пандемии, но рекомендовала выделять гранты только после того, как власти страны реализуют необходимые реформы.