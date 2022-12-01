Еврокомиссия рекомендует не передавать Венгрии субсидии на 7,5 млрд евро

APS
2022-12-01 01:36

Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором рекомендует не предоставлять Венгрии субсидии из Фонда сбалансированного развития ЕС в размере 7,5 млд долларов.

Такую рекомендацию в Еврокомиссии объясняют невыполнением венгерской стороной ряда условий. 

Это касается слабой работы по борьбе с коррупцией, что рассматривается как источник исков для бюджета Евросоюза.

ЕК одобрила план Венгрии по восстановлению экономики после пандемии, но рекомендовала выделять гранты только после того, как власти страны реализуют необходимые реформы.

Опубликовано: Светлана Репина