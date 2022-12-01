США покупают системы ПВО NASAMS для Украины на 1,2 млрд долларов
2022-12-01 01:46
Американские власти заключили с компанией Raytheon контракт на закупку систем ПВО NASAMS на 1,2 млрд долларов.
Эту информацию озвучили в Пентагоне. Там отметили, что системы противовоздушной обороны предназначены для отправки на Украину.
Контракт предусматривает покупку сопутствующего оборудования и запчастей, а также оказание дополнительных услуг.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют поставить Украине шесть ЗРК NASAMS в ближайшие несколько лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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