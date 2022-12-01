В МНС Беларуси рассказали, какие налоги платят в этом году Деды Морозы и Снегурочки
2022-12-01 01:59
МНС Беларуси напомнило, что лица, подрабатывающие Дедами Морозами и Снегурочками в новогодние праздники, должны платить единый налог.
Для начала такой деятельности нужно направить письменное извещение налоговикам. В Минске сумма налога составляет 259 рублей, в областных центрах – 239 рублей.
В крупных городах сказочные персонажи платят 202 рубля, в других населенных пунктах – 147 рублей.
Если Деда Мороза или Снегурочку поймают на нелегальной работе, придется заплатить тот же единый налог. Но при повторном нарушении сумма вырастет в пять раз.
Опубликовано: Светлана Репина
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