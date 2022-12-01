Врачи рассказали, что будет, если не лечить аденоиды

Аденоиды – воспалительный процесс на горловой миндалине (аденоиде), который может быть вызван целым рядом различных факторов, начиная от обычного ОРВ и заканчивая какими-то проблемами с пищеварительным трактом.

Основные симптомы аденоидов:

Аденоида располагается прямо под носовым проходом, вследствие чего при ее воспалении полностью пропадает возможность дышать носом или же такое дыхание приносит боль и дискомфорт. Также достаточно распространенный симптом – появление болевых ощущений при дыхании, питании и питье.

Также стоит обратить внимание на появление сухости во рту, расстройство сна , появление храпа и кратковременной остановки дыхания. В запущенных случаях появляются достаточно серьезные симптомы: повышение температуры тела, сильные боли, невозможность сделать глубокий вдох и значительные боли при дыхании, тошнота, головные боли.

Конечно, лечить аденоиды необходимо начинать еще при появлении первых симптомов, так как такое заболевание является достаточно серьезным и опасным, особенно в детском возрасте, так как размеры могут быть увеличены в несколько раз. А что же будет в том случае, если пустить все на самотек и не принимать никаких мер лечения данного заболевания?

Можно ли не лечить аденоиды?

Конечно, нет – лечить аденоиды необходимо и чем раньше, тем лучше, так как отсутствие лечения может привести к достаточно серьезным последствиям. Так, при появлении воспаления значительно уменьшается количество кислорода, который поступает в человеческий организм, вследствие чего не все клетки насыщаются необходимым элементом, что может приводить к кислородному голоданию.

Особенно остро недостаток кислорода заметен мозгу, так как именно ему требуется больше всего этого элемента для нормальной работы. Вследствие этого появляются головные боли, тошнота , постоянная усталость, беспокойный сон и многие другие неприятные симптомы.

Также опасным является и то, что во время дыхания воздух не обеззараживается и не фильтруется (эти процессы происходят в носовой полости, вследствие чего возрастает вероятность заразиться еще чем-то, что будет приносить вред. Изменяются и вкусовые ощущения, может нарушаться прикус и форма лица. Как минимум, именно поэтому стоит обратить внимание на лечение данного заболевания.