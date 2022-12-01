CNN: США расширят и усложнят курсы подготовки украинских военных
2022-12-01 02:21
По информации CNN, в Соединенных Штатах решили усложнить курсы подготовки украинских военных.
Помимо этого, планируется готовить больше военнослужащих ВСУ. Только на базе США в Германии каждый месяц будут проходить подготовку 2,5 тыс. военных.
В плане усложнения программы предусмотрено обучение более сложной тактике боя в интенсивном режиме.
Это касается, например, координирования маневров пехоты с артиллерийской поддержкой.
Опубликовано: Светлана Репина
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