Китай попросил США не вмешиваться в его отношения с Индией
2022-12-01 02:42
Пентагон сообщает, что Китай предупредил США, чтобы они не вмешивались в его отношения с Индией после кровопролитных столкновений на границе между азиатскими гигантами в 2020 году.
Отношения между Индией и Китаем резко ухудшились после того, как в ходе самых жестоких пограничных столкновений между ними за 45 лет погибли 20 индийских и четыре китайских солдата.
Индия является частью так называемого альянса Quad с США, Японией и Австралией, целью которого является сдерживание влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
В Пенагоне отмечают, что КНР стремится не допустить, чтобы напряженность на границе заставила Индию более тесно сотрудничать с Соединенными Штатами.
Опубликовано: Светлана Репина
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