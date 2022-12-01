Китай попросил США не вмешиваться в его отношения с Индией

Пентагон сообщает, что Китай предупредил США, чтобы они не вмешивались в его отношения с Индией после кровопролитных столкновений на границе между азиатскими гигантами в 2020 году.

Отношения между Индией и Китаем резко ухудшились после того, как в ходе самых жестоких пограничных столкновений между ними за 45 лет погибли 20 индийских и четыре китайских солдата.

Индия является частью так называемого альянса Quad с США, Японией и Австралией, целью которого является сдерживание влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

В Пенагоне отмечают, что КНР стремится не допустить, чтобы напряженность на границе заставила Индию более тесно сотрудничать с Соединенными Штатами.