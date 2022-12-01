Анфиса Чехова сделала признание о своей первой профессии

Телеведущая начинала с работы визажиста. Она красила людей на свадьбы, моделей для клипов и утверждает, что хорошо разбирается в косметике.

Анфиса Чехова стала известно благодаря телепередаче для взрослых. А недавно телеведущая рассказала, чем занималась до того, как попасть на экран.

«Мало кто знает, что до этого я работала визажистом. Я красила людей на свадьбы, моделей для клипов. Потому в косметике разбираюсь, хорошо знаю ее и очень люблю», - поделилась в личном блоге телеведущая.

44-летняя Чехова с того времени заметно похудела. Звезда решила пойти по пути других инфлюенсеров, и запускает уже второй курс... о наболевшем.

«Я помню, каково это быть толстой, но уже не болит. Потому что проблема ушла из моей жизни», — написала она.

Мигнувший год для Анфисы был не очень удачным. Ее первый курс подвергли критике в СМИ, а из-за высказываний в эфире "Домашнего" разразился скандал.