Бангкок готов экспортировать в Россию автозапчасти

Посол Вонгсинсават заявил о готовности Таиланда экспортировать автозапчасти в Россию/

Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават сообщил журналистам РИА Новости, что Бангкок готов поставлять в Россию автозапчасти и универсальные запчасти масляные и воздушные фильтры, резиновые детали, а также автомобильные аксессуары уже готовы для экспорта в Россию.

Вонгсинсават уточняет, что ряд российских компаний ранее проявляли интерес к закупке запчастей в Таиланде и сейчас Бангкок ждет от них конкретных списков того, к каким автомобилям нужны детали и какой объем требуется.