Бангкок готов экспортировать в Россию автозапчасти
2022-12-01 09:10
Посол Вонгсинсават заявил о готовности Таиланда экспортировать автозапчасти в Россию/
Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават сообщил журналистам РИА Новости, что Бангкок готов поставлять в Россию автозапчасти и универсальные запчасти масляные и воздушные фильтры, резиновые детали, а также автомобильные аксессуары уже готовы для экспорта в Россию.
Вонгсинсават уточняет, что ряд российских компаний ранее проявляли интерес к закупке запчастей в Таиланде и сейчас Бангкок ждет от них конкретных списков того, к каким автомобилям нужны детали и какой объем требуется.
Опубликовано: Елена Калиновская
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