Франция начала работу по трибуналу о военных преступлениях России в Украине
Париж начал работу по специальному трибуналу по военным преступлениям России в Украине.
Франция подтвердила слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляейен о начале работы над специальным трибуналом против России, расчитывая на широкую международную поддержку, говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства.
"Мы обратились в Международный уголовный суд, компетентный проводить буспристрастные и независимые расследования, для привлечения виновных в этих преступлениях", - сообщает МИД Франции.
Ранее Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о спецтрибунале до конца ноября. Глава Еврокомиссии заявила, что "Россия должна заплатить", в том числе за "агрессию против суверенного государства.
Опубликовано: Максим Алексеев
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