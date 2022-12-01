Франция начала работу по трибуналу о военных преступлениях России в Украине

Париж начал работу по специальному трибуналу по военным преступлениям России в Украине.

Франция подтвердила слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляейен о начале работы над специальным трибуналом против России, расчитывая на широкую международную поддержку, говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства.

"Мы обратились в Международный уголовный суд, компетентный проводить буспристрастные и независимые расследования, для привлечения виновных в этих преступлениях", - сообщает МИД Франции.

Ранее Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о спецтрибунале до конца ноября. Глава Еврокомиссии заявила, что "Россия должна заплатить", в том числе за "агрессию против суверенного государства.