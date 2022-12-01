Безрукова рассказала о разводе Преснякова и Подольской
2022-12-01 09:19
Актриса Ирина Безрукова поделилась своим мнением относительно взаимоотношений Владимира Преснякова и Натальи Подольской на премьере картины "Елки-9".
Актриса Ирина Безрукова поделилась своим мнением относительно "назревающего развода" в семье исполнителей Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Артистка не уверена, что у супругов есть проблемы, так как, когда она их видит, то знаменитости создают впечатление гармоничной пары, чувства у которой не остыли спустя много лет в браке.
Безруков призвала не гадать, а дождаться той поры, когда артисты сами донесут до общественности правдивую информацию.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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