Безрукова рассказала о разводе Преснякова и Подольской

Актриса Ирина Безрукова поделилась своим мнением относительно взаимоотношений Владимира Преснякова и Натальи Подольской на премьере картины "Елки-9".

Актриса Ирина Безрукова поделилась своим мнением относительно "назревающего развода" в семье исполнителей Владимира Преснякова и Натальи Подольской.

Артистка не уверена, что у супругов есть проблемы, так как, когда она их видит, то знаменитости создают впечатление гармоничной пары, чувства у которой не остыли спустя много лет в браке.

Безруков призвала не гадать, а дождаться той поры, когда артисты сами донесут до общественности правдивую информацию.