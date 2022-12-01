Гастроэнтеролог назвала продукты, которые опасно употреблять натощак

День лучше не начинать с кофе. Небезопасно на голодный желудок также выпивать свежевыжатые соки и есть фрукты.

Последствием употребления на голодный желудок неподходящих продуктов может стать сахарный диабет, а также появление проблем в работе сердечно-сосудистой системы, подчеркнула гастроэнтеролог Александра Яковлева.

Терапевт назвала продукты, с которых нельзя начинать утро. В частности, на пустой желудок нельзя пить кофе.

"Выпитая после пробуждения чашка кофе способна вызвать послабление стула, тяжесть в животе, изжогу. Дело в том, что он стимулирует выработку соляной кислоты в желудке, раздражает слизистую", — уточнила медик.

Опасны для еды натощак и мучные продукты. В булочках и тостах могут быть высокие дозы сахара и трансжиров, они резко поднимают сахар в крови. Если с этих продуктов регулярно начинать утро, можно прибавить в весе и получить преддиабет и диабет второго типа.

"С точки зрения энергетической ценности для завтрака не полезны каши-минутки, мюсли и сухие завтраки", — отметила гастроэнтеролог.

Вопреки расхожему мнению, в первом приеме пищи не должно быть места и свежевыжатым сокам, фруктам и овощам. Врач напомнила, что они насыщены кислотами, сахаром, грубой клетчаткой, и при употреблении натощак это становится опасным для ЖКТ, сообщает Рамблер.