Парламент ФРГ признал голодомор в 1930-х годах геноцидом украинского народа
2022-12-01 09:32
Бундестаг признал массовый голодомор 1931-1932 годов геноцидом украинского народа.
Немецкий парламент признал голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, который был вызван и поддерживался намерено, говорится на официальном сайте Бундестага.
"Массовая смерть в Украине была вызвана не неурожаем, а политическим руководством СССР во главе с Иосифом Сталиным", - говорится в тексте резолюции.
В документе, также подчеркивается, что "голодомор представляет собой преступление против человечности, и с сегодняшней точки зрения для него можно предложить историко-политическую классификацию - геноцид.
Опубликовано: Максим Алексеев
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