Парламент ФРГ признал голодомор в 1930-х годах геноцидом украинского народа

Бундестаг признал массовый голодомор 1931-1932 годов геноцидом украинского народа.

Немецкий парламент признал голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, который был вызван и поддерживался намерено, говорится на официальном сайте Бундестага.

"Массовая смерть в Украине была вызвана не неурожаем, а политическим руководством СССР во главе с Иосифом Сталиным", - говорится в тексте резолюции.

В документе, также подчеркивается, что "голодомор представляет собой преступление против человечности, и с сегодняшней точки зрения для него можно предложить историко-политическую классификацию - геноцид.