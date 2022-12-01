Алла Пугачева избавляется от своего бизнеса в России
Она единолично владеет звукозаписывающей компанией АБП, которую собирается закрыть.
Заявление на закрытие компании Пугачева подала 23 ноября 2022 года. Это был единственный бизнес, официально принадлежавший певице на территории РФ.
В данный момент Алла Пугачева вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным, признанным в РФ иноагентом, находится в Израиле.
Накануне нового учебного года Алла Борисовна вместе с наследниками Лизой и Гарри прилетала в Россию, но, вопреки ожиданиям поклонников, не осталась на родине, а через небольшое время снова улетела в Израиль.
Их с мужем замок в подмосковной деревне Грязь, по слухам, тоже выставлен на продажу.
Опубликовано: Наталья Павлова
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