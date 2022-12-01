Дворец Радзивилов XVIII века продали за 40 $ в Беларуси
Уникальный дворец Радзивиллов в белорусском Дятлово купил бизнесмен из России всего за $40.
В четверг утром белорусское издательство "Вечернее Гродно" сообщило, что бывший дворец Радзивиллов под Дятлово в Гродненской области, коророму более 270 лет выкупил на аукционе бизнесмен из России и получил землю в аренду на 50 лет.
Сообщается, что общая площадь двухэтажной постройки в стиле барокко чуть больше полутора тысяч квадратов, имеется подвал и четыре пристройки, а весь участок -41 сотка.
По условиям продажи дворца, теперь у предпринимателя, есть два года на то, чтобы предоставить проект документации на реконструкцию или капремонт и еще три года на строительные работы.
Опубликовано: Елена Калиновская
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