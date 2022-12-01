Месси отказался извиняться за эпизод с оскорблением Мексики на ЧМ 2022

Аргентинский нападающий отказался извиняться за эпизод связанный с оскорблением Мексики на ЧМ 2022.

Нападающий сборной команды Аргентины Лионель Месси отказался извиняться за оскорбление Мексики на чемпионате мира в Катаре, назвав эпизод с мексиканской футболкой "недоразумением",

"Это было недоразумение. Любой, кто меня знает, подтвердит, что я уважиттельно отношусь к другим странам. Мне не за что изиняться перед народом Мексики. Никакого неуважения я не проявлял", - сказал Месси.

После игры, в которой сборная Аргентины обыграла Мексику со счетом 2:0, в сети появилось видео, на котором видно, как Лионель Месси в раздевалке наступает на футболку мексиканской сборной.