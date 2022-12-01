СК Беларуси окончил расследование и передал в суд дело Светланы Тихановской

Белорусский Следственный комитет завершил расследование дело Светланы Тихановской.

Белорусские следователи окончили расследование дела экс-кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской.

Ее дело направили Генеральному прокурору для передачи в суд. Также фигурантами дела являются члены координационного совета оппозиции - Латушко, Ковалькова, Дылевский, Мороз.

"Главным следственным управлением СК в окончено предварительное расследование в отношении Тихановской С.Г., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А., Мороз М.П. – . Уголовное дело передано Генеральному прокурору для направления в суд", - говорится в заявлении Следственного комитета.