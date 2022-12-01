Два литра много: ученые опровергли старую теорию о том, сколько за день пить воды

Специалисты провели исследования, взяв за основу суточный водообмен и пришли к выводу, что объем воды за день должен быть индивидуальным.

В последнее время рекомендация выпивать за день 2 литра воды получила широкое распространение. Но недавно ученые из Абердинского университета установили, что на самом деле единых стандартов в этом вопросе нет, сообщает Вокруг света.

Более того, для большинства людей 2 литра воды в день слишком много. Предыдущие исследования основывались на субъективной информации, которая была получена от относительно небольшого количества респондентов.

На этот раз профессор Джон Спикман с коллегами использовали объективный метод. И взяли за основу суточный водообмен — это объем жидкости, обычно используемый организмом в течение дня.

В эксперименте ученые проанализировали информацию более чем о 5 с половиной тысячах жителей 23 стран мира в возрасте от 8 дней до 96 лет.

Все участники выпивали стакан (маленькие дети, конечно, меньше) так называемой «тяжелой» воды. Такая вода отличается от обычной тем, что вместо атомов водорода ее молекулы содержат более тяжелый изотоп — дейтерий. Элемент позволяет проследить, сколько жидкости, с какой скоростью выведено из организма.

В результате исследователи установили: индивидуальная потребность в воде в большой степени зависит от возраста, размера тела, пола, уровня физической активности и физической формы человека. Надо учитывать также беременность, социальное положение, уровень доходов и даже условия окружающей среды.