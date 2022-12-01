Илон Маск анонсировал испытание чипов для мозга на людях
Перед внедрением чипа в мозг сотрудники компании Neuralink удостоверятся в нормальной работе устройства.
Испытания чипов на людях планируется начать уже через полгода.
По признанию Маска, предварительно нужно согласовать ряд необходимой документации с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
Весной 2021 года компания Neuralink чипировала обезьянку и выложила в Сеть видео, где она играет в видеоигру при помощи джойстика.
За правильные действия животное каждый раз поощрялось лакомством.
После того, как у обезьянки забрали джойстик, она начала передвигать курсор по экрану силой мысли.
Илон Маск надеется, что испытания на человеке будут успешными.
Опубликовано: Наталья Павлова
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