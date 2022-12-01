Илон Маск анонсировал испытание чипов для мозга на людях

Перед внедрением чипа в мозг сотрудники компании Neuralink удостоверятся в нормальной работе устройства.

Испытания чипов на людях планируется начать уже через полгода.

По признанию Маска, предварительно нужно согласовать ряд необходимой документации с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Весной 2021 года компания Neuralink чипировала обезьянку и выложила в Сеть видео, где она играет в видеоигру при помощи джойстика.

За правильные действия животное каждый раз поощрялось лакомством.

После того, как у обезьянки забрали джойстик, она начала передвигать курсор по экрану силой мысли.

Илон Маск надеется, что испытания на человеке будут успешными.