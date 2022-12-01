Financial Times объявила список из 25 самых влиятельных женщин года
Американское издание опубликовало список из 25 самых влиятельных женщин года.
Участница скандальной вечеринки, глава кабинета министров Финляндии Санна Мартин, супруга британского принца Меган Маркл, а также американская певица Билли Айлиш вошли в список самых влиятельных женщин года по версии Financial Times.
В список также попали премьер-министр Барбадоса, поддержавшая идею выхода из-под британского влияния, первая темнокожая судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон и правозащитница из Украины Александра Матвейчук.
Financial Times включила в список женщин Ирана на фоне протестов, которые вспыхнули в стране после смерти молодой девушки Махсы Амини, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба.
Опубликовано: Максим Алексеев
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