Женщина в московском метро громко говорила по телефону и за это получила удар ножом в лицо

Сидевшей рядом 50-летней пассажирке не понравилось, что соседка громко разговаривает по телефону. Проявить свое недовольство пожилая женщина решила очень радикальным способом.

Одна из пассажирок в зрелом возрасте напала на другую, громко говорившую по мобильному телефону.

Нападавшая выхватила нож и нанесла удар по лицу сидевшей рядом женщине.

Затем 50-летняя пассажирка дождалась остановки железнодорожного состава, вышла из вагона метро и скрылась с места происшествия.

Инцидент произошел в московском метрополитене во время движения поезда от станции "Говорово" до "Минской".

Женщина, пострадавшая от нападения, проехала еще одну станцию и затем обратилась к сотрудникам полиции. Они вызвали скорую помощь.

После осмотра пассажирки и обработки раны врачи установили, что угрозы для жизни нет.

Подозреваемая была задержана довольно быстро на станции метро "Октябрьское Поле". Нападавшей москвичке 50 лет, у нее нашли туристический нож.

По отношению к подозреваемой возбудили уголовное дело ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").