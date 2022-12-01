Женщина в московском метро громко говорила по телефону и за это получила удар ножом в лицо
Сидевшей рядом 50-летней пассажирке не понравилось, что соседка громко разговаривает по телефону. Проявить свое недовольство пожилая женщина решила очень радикальным способом.
Одна из пассажирок в зрелом возрасте напала на другую, громко говорившую по мобильному телефону.
Нападавшая выхватила нож и нанесла удар по лицу сидевшей рядом женщине.
Затем 50-летняя пассажирка дождалась остановки железнодорожного состава, вышла из вагона метро и скрылась с места происшествия.
Инцидент произошел в московском метрополитене во время движения поезда от станции "Говорово" до "Минской".
Женщина, пострадавшая от нападения, проехала еще одну станцию и затем обратилась к сотрудникам полиции. Они вызвали скорую помощь.
После осмотра пассажирки и обработки раны врачи установили, что угрозы для жизни нет.
Подозреваемая была задержана довольно быстро на станции метро "Октябрьское Поле". Нападавшей москвичке 50 лет, у нее нашли туристический нож.
По отношению к подозреваемой возбудили уголовное дело ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").
Опубликовано: Храмова Оксана
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