Южная Корея подняла истребители воздух при приближении самолетов РФ и КНР

Южная Корея и Япония подняли в воздух истребители из-за китайских и российских самолетов у ее границ.

Информационное агентство Yonhap, со ссылкой на неназванных наблюдателей сообщило о том, что военные Южной Кореи, а следом и Японии сообщили, что в среду они подняли в воздух истребители после того, как шесть российских и два китайских военных самолета без предупреждения вошли в зону их противовоздушной обороны.

Сообщается, что инцидент связан с проведением совместных учений Китая и России и при этом, ни один из самолетов не нарушил воздушного пространства Южной Кореи.

Примечательно, что это произошло, когда Вашингтон подталкивает Китай, самого важного союзника Северной Кореи, использовать свое влияние, чтобы помочь повлиять на Пхеньян, который в этом году провел рекордное количество ракетных пусков.