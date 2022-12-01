Макрон заявил о расколе Запада из-за принятого в США закона
По словам французского президента Эммануэля Макрона, новый американский закон об инфляции и климате (IRA), предполагающий субсидии компаниям из Соединенных Штатов Америки, негативно отразится на отношениях между западными странами.
Как заявил президент Франции, меры последних нескольких месяцев, включая IRA, — это факторы, которые приведут к расколу единства между западными странами. В связи с этим, как полагает Макрон, нужно скоординировать и повторно синхронизировать политические программы государств Запада.
По мнению Макрона, вышеупомянутый американский закон является «сверхагрессивным» по отношению к французским бизнесменам, отметив, что он станет причиной сокращения большого количества рабочих мест. Также президент Франции подчеркнул, что с ним никто не связывался из США во время обсуждения IRA.
Данный закон вступил в силу в августе текущего года. Он предусматривает миллиардные льготы предприятиям, которые производят продукцию в США и работают в сфере возобновляемых источников энергии. Это вызвало серьезную обеспокоенность в Европе по поводу влияния ряда мер на промышленность, включая риски переманивания инвестиций.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Макрон заявил о расколе Запада из-за принятого в США закона