Макрон заявил о расколе Запада из-за принятого в США закона

По словам французского президента Эммануэля Макрона, новый американский закон об инфляции и климате (IRA), предполагающий субсидии компаниям из Соединенных Штатов Америки, негативно отразится на отношениях между западными странами.

Как заявил президент Франции, меры последних нескольких месяцев, включая IRA, — это факторы, которые приведут к расколу единства между западными странами. В связи с этим, как полагает Макрон, нужно скоординировать и повторно синхронизировать политические программы государств Запада.

По мнению Макрона, вышеупомянутый американский закон является «сверхагрессивным» по отношению к французским бизнесменам, отметив, что он станет причиной сокращения большого количества рабочих мест. Также президент Франции подчеркнул, что с ним никто не связывался из США во время обсуждения IRA.

Данный закон вступил в силу в августе текущего года. Он предусматривает миллиардные льготы предприятиям, которые производят продукцию в США и работают в сфере возобновляемых источников энергии. Это вызвало серьезную обеспокоенность в Европе по поводу влияния ряда мер на промышленность, включая риски переманивания инвестиций.