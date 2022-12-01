Евстафьев: Урсула фон дер Ляйен сильно напугала Киев словами о 100 000 погибших украинских военных, поэтому эти слова вырезали

Как отметил политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в своей авторской передаче на радио Sputnik, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своим заявлением дала четкий и недвусмысленный сигнал официальному Киеву.

Евстафьев полагает, что слова про 100 тысяч погибших украинских военнослужащих, произнесенных главой Еврокомиссии — это было послание Украине, которое означает следующее: во-первых, начинайте побеждать по-настоящему, а во-вторых — Запад прекрасно понимает, что в реальности происходит на Украине, и больше вешать ему лапшу на уши не стоит.

Выступление дер Ляйен, по словам Евстафьева, очень напугало украинские власти, которые тщательно скрывают от населения правдивую информацию о количестве погибших военных. Так, официально Киев признает, что погибло только 10 тыс. человек, и тщательно внушает эту цифру рядовым украинцам.

Что касается вырезанных впоследствии слов дер Ляйен о 100 000 погибших украинских военных, то, по мнению Евстафьева, это произошло по требованию Киева, который настоял на удалении данной информации из общего доступа.