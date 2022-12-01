По мнению зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, захваченные на Украине символы нацистской культуры следует сохранить для потомков, чтобы все видели, «кто это такие».

Как заявил Медведев, Россия очень часто слышит от европейских чиновников и политиков о том, что «какой нацизм, ну есть там на Украине какие-то отдельные отморозки, а так вообще все хорошо, это цивилизованные люди, которые стремятся в Европейский Союз». Медведев сказал, что «это все брехня. Вранье. Это убийцы».

Медведев убежден, что во избежание повторения трагических событий надо хранить материальные предметы — носители нацистской культуры. Медведев сказал: «Их необходимо сохранить для потомков, чтобы они видели, кто это такие. Чтобы, извините, не отворачивали лица брезгливо и не говорили, что все это не существует, все это придумали русские, что это все пропаганда».