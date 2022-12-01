Redfin: американцы массово уезжают из Нью-Йорка, Чикаго и Лос-Анджелеса
2022-12-01 13:53
Согласно опроса 25% покупателей жилья в США делают выбор от дорогих районов в пользу более доступных рынков.
Согласно данным опроса опубликованного Redfin, при 20-летних максимальных ставках по ипотечным кредитам в сочетании с повышением цен на жилье, 25% потенциальные покупателей в США по всей стране меняют города такие, как Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес, чтобы снизить стоимость жизни.
Сообщается, что в рейтинге притоков запроса на поиск недвижимости на веб-сайте Redfin доминируют более теплые штаты, особенно Флорида, где низкая налоговая нагрузка и нет подоходного налога.
Опубликовано: Елена Калиновская
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