Redfin: американцы массово уезжают из Нью-Йорка, Чикаго и Лос-Анджелеса

Согласно опроса 25% покупателей жилья в США делают выбор от дорогих районов в пользу более доступных рынков.

Согласно данным опроса опубликованного Redfin, при 20-летних максимальных ставках по ипотечным кредитам в сочетании с повышением цен на жилье, 25% потенциальные покупателей в США по всей стране меняют города такие, как Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес, чтобы снизить стоимость жизни.

Сообщается, что в рейтинге притоков запроса на поиск недвижимости на веб-сайте Redfin доминируют более теплые штаты, особенно Флорида, где низкая налоговая нагрузка и нет подоходного налога.