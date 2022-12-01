Самолёт B55 разбился на территории Армении, став причиной гибели 2 человек

1 декабря на армянской территории произошло крушение самолёта B55, что привело к человеческим жертвам.

Днём четверга пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении сообщила, что на территории страны потерпел крушение самолёт B55, на месте падения которого обнаружены тела двух человек. Предполагается, что погибшие являлись членами экипажа упавшего воздушного судна.

К текущему моменту на месте падения самолёта работают представители всех профильных служб Армении, которые пытаются установить причины трагедии.