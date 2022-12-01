Самолёт B55 разбился на территории Армении, став причиной гибели 2 человек
2022-12-01 14:01
1 декабря на армянской территории произошло крушение самолёта B55, что привело к человеческим жертвам.
Днём четверга пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении сообщила, что на территории страны потерпел крушение самолёт B55, на месте падения которого обнаружены тела двух человек. Предполагается, что погибшие являлись членами экипажа упавшего воздушного судна.
К текущему моменту на месте падения самолёта работают представители всех профильных служб Армении, которые пытаются установить причины трагедии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Медведев заявил о необходимости сохранить нацистские символы с Украины
Лавров обвинил НАТО и США в прямом участии в Украинском конфликте
Евстафьев: Урсула фон дер Ляйен сильно напугала Киев словами о 100 000 погибших украинских военных, поэтому эти слова вырезали
Глава ДНР Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле «50 на 50»
Макрон заявил о расколе Запада из-за принятого в США закона