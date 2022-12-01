Tagesspiegel: экс-глава ЦРУ Петреус допустил окончание СВО в Украине переговорами
2022-12-01 14:09
Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус уверен, что переговоры станут логичным концом украинского конфликта.
В четверг немецкая газета Tagesspiegel опубликовала интервью с бывшим главой ЦРУ Дэвидом Петреусом, который публично выразил уверенность в том, что военный конфликт между Россией и Украиной будет завершён за столом переговоров. При этом Петреус уверен, что сейчас правительства Киева и Москвы не хотят начинать переговорный процесс друг с другом.
Дэвид Петреус уверен, что в недалёком будущем Соединённые Штаты, Евросоюз и блок НАТО сможет уговорить Россию и Украину начать переговоры для достижения мира в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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