Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус уверен, что переговоры станут логичным концом украинского конфликта.

В четверг немецкая газета Tagesspiegel опубликовала интервью с бывшим главой ЦРУ Дэвидом Петреусом, который публично выразил уверенность в том, что военный конфликт между Россией и Украиной будет завершён за столом переговоров. При этом Петреус уверен, что сейчас правительства Киева и Москвы не хотят начинать переговорный процесс друг с другом.

Дэвид Петреус уверен, что в недалёком будущем Соединённые Штаты, Евросоюз и блок НАТО сможет уговорить Россию и Украину начать переговоры для достижения мира в регионе.