Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что сегодня состоится очередной обмен пленными с Украиной, который будет произведен по формуле «50 на 50».

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что сегодня, 1 декабря 2022 года, состоится новый обмен военнопленными между Москвой и Киевом.

Пушилин уточнил, что в рамках грядущего обмена на Родину из украинского плена вернутся 50 служащих российской армии, среди которых 12 уроженцев ДНР и ещё 8 ЛНР, в то время как киевский режим получит 50 бойцов ВСУ.