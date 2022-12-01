Пушилин анонсировал новый обмен пленными с Украиной по формуле «50 на 50»
2022-12-01 14:15
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что сегодня состоится очередной обмен пленными с Украиной, который будет произведен по формуле «50 на 50».
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что сегодня, 1 декабря 2022 года, состоится новый обмен военнопленными между Москвой и Киевом.
Пушилин уточнил, что в рамках грядущего обмена на Родину из украинского плена вернутся 50 служащих российской армии, среди которых 12 уроженцев ДНР и ещё 8 ЛНР, в то время как киевский режим получит 50 бойцов ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Глава ДНР Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле «50 на 50»
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