Детали этого преступления долгое время были государственной тайной.

Только в эпоху Горбачёва архивы КГБ, куда было отправлена информация по делу Николая Васильевича Гоголя были частично открыты и стали достоянием историков.

В 1931 году в рамках компании по борьбе с религией, было принято решение о закрытии Даниловского монастыря в Москве. А заодно решили и кладбище на его территории закрыть.

Оставшихся монахов выселяли, а могилы наиболее выдающихся людей переносили на главное кладбище СССР - Новодевичье. Основной заботой работников НКВД, которые осуществляли эту акцию была могила писателя Николая Гоголя, которая преподнесла большие сюрпризы.

Гроб классика находился в Каменном склепе. На разрушение кладки и извлечения гроба ушла масса времени. Наконец гроб вытащили, открыли крышку. Останки классика были одеты в серый сюртук, который хорошо сохранился. Кости рук были сложены на груди. Кости ног покоились в сапогах. А вот главной детали - черепа, не было. Об этой чертовщине было немедленно доложено Сталину, который взял дело на особый контроль.

Из допроса монахов монастыря выяснилось, что накануне столетия со дня рождения Гоголя в 1909 году на кладбище проводилось реставрация могилы великого классика. Обновили ограду, укрепили свод подземного склепа. Вот тут-то и появился на кладбище известный московский коллекционер миллионер Бахрушин.

Бахрушины были известными капиталистами: скупщиками скота, суконщиками и исполнителями военных заказов.

Алексей Бахрушин был весьма экстравагантной личностью тогдашней Москвы.

Ум, энергия и глубокая эрудиция сочетались в нем с цинизмом и безумным азартом собирателя. Он собирал театральные реликвии. Ради своей страсти он был готов буквально на все. Ему удалось скупить тысячи уникальных вещей. Этот то пленник страсти и решился на святотатство.

За хорошие деньги кто-то из могильщиков украл для Бахрушина бесценный череп.

По слухам череп Гоголя хранился в кожаном медицинском саквояже среди анатомических медицинских инструментов.

Так бахрушин хотел обезопасить череп Гоголя в случае случайной находки. Мало ли что держит в саквояже патологоанатом?

Бахрушин, умерший в 1929 году, видимо навсегда унес тайну местонахождения черепа с собой в могилу.