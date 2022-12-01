Авианосец USS Abraham Lincoln загорелся у берегов США
2022-12-01 15:18
На американском авианосце USS Abraham Lincoln, находящемся у берегов США, начался пожар.
Авианосец Военно-морских сил Соединенных Штатов USS Abraham Lincoln загорелся. Он находится у берегов штата Калифорния.
На данный момент известно о девяти пострадавших моряках этого атомного авианосца.
"Возгорание произошло на борту атомного авианосца ВМС США. В результате инцидента у берегов Калифорнии пострадали 9 моряков", - пишет телеграм-канал военный обозреватель.
Опубликовано: Николай Скира
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