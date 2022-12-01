Стресс и обезвоживание вызывают у человека повышенную потребность в соленом
Как рассказала «Газете.ru» врач-диетолог, эксперт компании SOLGAR Ольга Кондратенко, тяга к солёному может говорить о физиологических или патологических изменениях в организме.
К причинам, вызывающим тягу к соленому, можно отнести физическое напряжение и занятия спортом, стресс, обезвоживание, приём слабительных и мочегонных, эндокринологические заболевания, а также проблемы с почками.
«Соль является важнейшим пищевым компонентом, поскольку держит водно-электролитный баланс организма, участвует в работе нервно-мышечной передачи.
При повышенной потребности соли, как правило, увеличивается потребность в других микроэлементах и витаминах, таких как магний, фосфор, кальций, калий, витамины группы В и витамин D, поскольку все они связаны метаболизмом с микроэлементами», — пояснила специалист.
Дисбаланс минеральных веществ в организме, токсикоз во время беременности тоже вызывают изменения во вкусовых пристрастиях.
При возникшей тяге к соленому вовсе не стоит набрасываться на копченую и соленую пищу. Диетолог рекомендует употреблять продукты, обогащённые калием, магнием, натрием и фосфором.
Например, сыр не более 40% жирности, чёрный хлеб, сухофрукты, рыбу, гречку, какао, нежареные орехи и семечки, бобовые, зелёные салаты.
Кроме того, вместо обычной поваренной соли, лучше перейти на морскую, обогащенную йодом.
Опубликовано: Храмова Оксана
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