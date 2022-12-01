WSJ: Еврокомиссия предложила 27 странам ЕС потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель
2022-12-01 15:32
Еврокомиссия выступила с предложением к государствам Европейского союза об установлении потолка цен на российскую нефть в районе шестидесяти долларов за баррель данного энергоресурса.
1 декабря американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутреннего информатора сообщила о том, что администрация Еврокомиссии выступила с предложением к лидерам 27-ми стран Евросоюза установить потолок цен на импорт нефти из России на уровне 60-ти долларов за баррель.
Примечательно, что ранее Владимир Путин неоднократно предупреждал об отказе России продавать свои энергоресурсы государствам, которые пытаются искусственно занизить их стоимость, тем самым лишив Москву дохода.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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