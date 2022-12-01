Лукашенко заявил о постоянных провокациях НАТО и Украины у границ Беларуси
По словам белорусского президента, все силовые ведомства Беларуси заявляют о постоянный провокациях.
Сегодня, 1 декабря, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел совещания с представителями силовых ведомств страны.
Александр Лукашенко отметил, что все силовые структуры Республики фиксируют существенное увеличение числа провокаций на границах государства.
Президент отметил, что Украина пытается всеми силами втянуть страны НАТО в конфликт против Российской Федерации.
"Все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы. Украина под любым предлогом, скорее всего, пытается втянуть войска государств - членов НАТО в конфликт", - приводит Пул Первого заявление Лукашенко.
Также отметим, что сегодня глава МИД России Сергей Лавров обвинил НАТО и США в прямом участие в боях на территории Украины.
Опубликовано: Николай Скира
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