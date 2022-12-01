В Киеве и во всех областях Украины звучит сирена воздушной тревоги

Украинские СМИ заявили, что из-за ракетной угрозы в столице и во всех областях Украины звучит сирена воздушной тревоги.

В четверг после полудня, 1 декабря 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Киеве и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

Отмечается, что сигнал гражданской обороны был объявлен из-за непосредственной ракетной угрозы, однако в настоящее время о «прилётах» по объектам военного управления и энергетики Украины не сообщалось.