В Киеве и во всех областях Украины звучит сирена воздушной тревоги
2022-12-01 15:37
Украинские СМИ заявили, что из-за ракетной угрозы в столице и во всех областях Украины звучит сирена воздушной тревоги.
В четверг после полудня, 1 декабря 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Киеве и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.
Отмечается, что сигнал гражданской обороны был объявлен из-за непосредственной ракетной угрозы, однако в настоящее время о «прилётах» по объектам военного управления и энергетики Украины не сообщалось.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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