Илон Маск сообщил о намерении вживить чип в мозг человека

Компания Маска может через полгода вживить человеку чип для работы с компьютером без рук.

В четверг днем американская деловая газета The Wall Street Journal сообщает, что миллионер и основатель Tesla, SpaceX и владелец Twitter Илон Маск заявил, что примерно через полгода его компания Neuralink вживит первому человеку чип, позволяющий использовать телефон и компьютер без рук.

По словам бизнесмена, большая часть необходимых документов уже подана в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Маск обещает, что компания будет действовать аккуратно, к тому же необходимые меры предосторожности уже были приняты при вживлении чипа животным во время предыдущих подобных исследований.