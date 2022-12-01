Илон Маск сообщил о намерении вживить чип в мозг человека
Компания Маска может через полгода вживить человеку чип для работы с компьютером без рук.
В четверг днем американская деловая газета The Wall Street Journal сообщает, что миллионер и основатель Tesla, SpaceX и владелец Twitter Илон Маск заявил, что примерно через полгода его компания Neuralink вживит первому человеку чип, позволяющий использовать телефон и компьютер без рук.
По словам бизнесмена, большая часть необходимых документов уже подана в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
Маск обещает, что компания будет действовать аккуратно, к тому же необходимые меры предосторожности уже были приняты при вживлении чипа животным во время предыдущих подобных исследований.
Опубликовано: Елена Калиновская
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