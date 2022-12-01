Песков: Россия осуждает Запад за создание нелегитимного трибунала по Украине

Дмитрий Песков заявил о нелегитимности попыток создания трибуналов, которые бы расследовали деятельность российских военных в ходе спецоперации.

1 декабря пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков публично заявил, что правительство России не признаёт деятельность любых западных трибуналов, которые намереваются заняться расследованием деятельности солдат вооружённых сил РФ в ходе спецоперации на территории Украины. По словам Лаврова, работа таких органов нелегитимна и открыто осуждается Москвой.

Примечательно, что ранее в тот же день пресс-служба Министерства иностранных дел Франции сообщила об учреждении трибунала по расследованию военных преступлений на территории украинского государства в ходе российской спецоперации.