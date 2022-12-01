Министр обороны Беларуси Хренин: Мы должны готовить войска и страну к войне
2022-12-01 15:59
Беларусь должна готовить войска и ведению оборонительных боевых действий, считает Министр обороны.
1 декабря прошло совещание президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с главами силовых ведомств страны.
После совещания министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что страна должна готовиться к оборонительным действиям.
"Мы, естественно, обязаны реагировать на все происходящее и готовить свои Вооруженные Силы, свое государство. Прежде всего - к защите, к обороне", - говорится в его заявлении.
При этом глава Минобороны страны заявил, что Беларусь, в свою очередь, не будет ни на кого нападать.
Опубликовано: Николай Скира
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