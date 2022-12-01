Джо Байден потерялся на церемонии открытия главной елки США

В Соединенных Штатах Америки прошла церемония открытия главной елки страны.

Когда официальная часть церемонии подошла к концу и нужно было покидать сцену, на лице Байдена была видна растерянность.

Президент Соединенных Штатов уже не в первый раз будто бы не понимал, что ему делать и куда идти дальше.

Когда же его супруга и ведущий начали покидать сцену, он посмотрел на них и пошел вслед за ними. Но есть одно но.

Байден зачем-то прихватил с собой микрофон, в который он произносил речь. Видео уже завирусилось в сети.