Джо Байден потерялся на церемонии открытия главной елки США
2022-12-01 16:08
В Соединенных Штатах Америки прошла церемония открытия главной елки страны.
Когда официальная часть церемонии подошла к концу и нужно было покидать сцену, на лице Байдена была видна растерянность.
Президент Соединенных Штатов уже не в первый раз будто бы не понимал, что ему делать и куда идти дальше.
Когда же его супруга и ведущий начали покидать сцену, он посмотрел на них и пошел вслед за ними. Но есть одно но.
Байден зачем-то прихватил с собой микрофон, в который он произносил речь. Видео уже завирусилось в сети.
Опубликовано: Николай Скира
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