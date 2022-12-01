1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом

Во всем мире сегодня отмечается Международный день профилактики СПИД. Для России эта тема актуальна, как никогда. В докладе ВОЗ Россия названа лидером среди стран Европы по числу новых случаев ВИЧ.

Миф № 1: ВИЧ — смертный приговор

На самом деле: Современные методы лечения, а также аккуратный прием препаратов антиретровирусной терапии и постоянный контроль своего состояния дает людям с ВИЧ возможность жить нормальной жизнью.

Фактически, ВИЧ-инфицированные люди, проходящие терапию, могут рассчитывать на нормальную продолжительность и качество жизни.

Миф № 2: Можно определить, есть ли у человека ВИЧ или СПИД, по внешнему виду

На самом деле: Симптомы вируса иммунодефицита не проявляются в течение довольно длительного времени после заражения.

В большинстве случаев первые симптомы сходны с теми, которые вызывают любые другие типы вирусной инфекции: повышенная температура, слабость, общее недомогание.

Более того, первые симптомы иногда проходят через несколько недель, еще больше укрепляя заболевшего в мысли о том, что он «просто простудился».

Неверно и убеждение в том, что ВИЧ – болезнь социально неблагополучных людей.

Все больше новых случаев ВИЧ регистрируются у так называемых «благополучных» людей, которые не принимают наркотики, не занимаются беспорядочным сексом со случайными партнерами и ведут социально одобряемый образ жизни.

Правда в том, что сегодня ВИЧ-инфицированным может оказаться любой из тех, кого вы встречаете на работе, в метро или в кафе.

Миф №3: Гетеросексуальным людям можно не беспокоиться о ВИЧ, это болезнь меньшинств

На самом деле: ВИЧ и СПИД все чаще обнаруживают у молодых (25-35 лет) людей обоего пола, придерживающихся традиционной ориентации.

Более того, среди недавно зарегистрированных носителей ВИЧ очень много женщин, которые заразились вирусом от своего первого полового партнера, а о своем ВИЧ-статусе узнали только во время беременности.

Миф №4: ВИЧ-позитивные люди не могут безопасно иметь детей

На самом деле: Современная антиретровирусная терапия позволяет зачинать и рожать здоровых детей даже в том случае, если оба родителя являются носителями ВИЧ.

Если женщина принимает лекарство ежедневно на протяжении всей беременности и в течение 4-6 недель после родов, риск передачи ВИЧ ребенку не превышает 1%.

Если же в паре только мужчина является ВИЧ-положительным, то в случае постоянного приема им лекарств АРТ риск передачи вируса ребенку практически равен нулю.

Миф №5: ВИЧ всегда приводит к СПИДу

На самом деле: СПИД – это поздняя стадия ВИЧ, которая развивается далеко не у всех больных.

Чем раньше начинается прием препаратов антиретровирусной терапии и чем более аккуратным и регулярным будет лечение, тем выше вероятность, что ВИЧ никогда не перейдет в СПИД.

Миф № 6: ВИЧ можно заразиться где угодно, любой контакт с ВИЧ-положительным грозит опасностью

На самом деле: Вирус иммунодефицита человека в достаточной концентрации содержится в крови человека, сперме, вагинальном секрете и грудном молоке.

Кроме того, этот вирус быстро погибает, оказавшись вне человеческого тела – по этой причине невозможно заразиться при совместном использовании посуды, полотенец или даже одежды.

ВИЧ не передается при поцелуях, рукопожатиях, через пот или мочу. И если рассуждать об опасности, то в некотором смысле окружающий мир более опасен для человека с ослабленным иммунитетом, чем наоборот.