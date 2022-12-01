Посылка со взрывчаткой обнаружена в здании посольства США в Мадриде

Американские дипломаты нашли странную посылку на территории своего посольства в Испании.

Вечером 1 декабря зарубежные СМИ распространили информацию о том, что на территории посольства Соединённых Штатов в Мадриде была найдена подозрительная посылка, содержанием которой по предварительным данным является неопознанное взрывное устройство кустарного производства.

Примечательно, что подобный случай является четвёртым в Мадриде за двое суток, а накануне в посольстве Украины в Испании произошёл взрыв такой посылки.