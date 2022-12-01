Многие продукты можно есть на ночь без боязни поправиться

Если есть желание похудеть, то не нужно отказываться от ужина. Просто нужно питаться правильно.

На ночь можно есть любые овощи, свежие и запеченные. Они составляют основу человеческого рациона.

Также не будут вредными нежирное филе курицы или индейки, которые можно отварить или стушить. Это хороший источник белка.

Нежирный творог тоже является вариантом низкокалорийного белкового ужина.

Подойдет для этой цели и нежирная белая рыба. Она низкокалорийная, но в ней много фосфора и белка.

То же относится и к морепродуктам - мало калорий, много белка.

И еще один низкокалорийный ужин состоит из вареных яиц или омлета с овощами.

Ужинайте с удовольствием и оставайтесь стройными!