На саммите ОБСЕ зачитали послание умершего Макея об угрозе войны в Европе

Представитель Беларуси Андрей Дапкюнас зачитал послание умершего главы МИД Беларуси об угрозе войны в Европе.

Постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Андрей Дапкюнас на заседании глав МИД ОБСЕ в Польше зачитал послание умершего министра иностранных дел Владимира Макея.

"Беларусь на саммите должен был представлять Владимир Макей. Он скоропостижно ушел из жизни. Я имею честь зачитать его послание, с которым он хотел обратиться к уважаемому собранию", - сказал он.

В тексте послания содержится обращение к странам ОБСЕ пересмотреть практики превосходства для избежания глобальных катастроф.

"Беларусь верит, что мы сможем уйти от надвигающейся глобальной катастрофы и остановить войну в Европе. Для этого нужно отойти от практики политического, социального и культурного превосходства. Принять мир вокруг нас во всем его многообразии" - отмечал в своем послании Владимир Макей.

Также он призывал вернуть дипломатическую работу в русло создания мирного будущего для Европы.