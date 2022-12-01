МЧС Армении: погибшие при крушении самолёта B55 были гражданами России

В армянском МЧС сообщили о гибели двух российских граждан в результате крушения самолёта B55.

В четверг вечером пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении Айк Костанян публично заявил, что погибшие в результате падения самолёта B55 на территории армянского государства оказались российскими гражданами. По данным Костаняна, оба погибшие были пилотами.

Известно, что самолёт B55 является легкомоторным воздушным судном, которое было произведено американской компанией Beechcraft для коротких перелётов.