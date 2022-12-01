WSJ: Евросоюз не может конфисковать активы ЦБ России, передав их Киеву
2022-12-01 16:58
Издание The Wall Street Journal сообщило о неспособности Брюсселя конфисковать замороженные российские активы для их передачи Украине.
В четверг журналисты американской газеты The Wall Street Journal сообщили, что лидеры Европейского союза не обладают полнотой полномочий для изъятия замороженных активов Центрального банка России и их передачи в пользу украинского правительства в качестве компенсации Киеву ущерба, нанесённого войсками РФ в ходе специальной военной операции.
Также репортёры WSJ отметили, что Еврокомиссия не имеет доступа к данным о том, какова доля Центробанка России в активах, замороженных на территории стран Европы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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