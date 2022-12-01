Reuters: Евросоюз согласовал лимит цен на нефть из России в $60 за баррель

Страны Евросоюза согласовали лимит цен на поставки российской нефти, уведомляют журналисты издания Reuters.

1 декабря американская газета Reuters сообщила, что лидеры стран Европейского союза пришли к предварительной договорённости об установлении потолка цен на поставки нефти из России на уровне шестидесяти долларов за баррель, хотя изначально данный лимит планировалось установить на более низкой планке.

По данным издания Bloomberg, в Европейском союзе намерены пересматривать уровень потолка цен на российскую нефть каждые два календарных месяца.