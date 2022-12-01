Ученые утверждают: гены отвечают за продолжительность жизни только на 50%
В остальном долгожительство зависит от здорового питания и правильного образа жизни.
К такому выводу ученые пришли после расшифровки человеческого генома.
Чтобы долго жить - нужно хорошо спать. Это продлевает жизнь на 5-6 лет.
Физическая активность дает возможность прожить еще на 3-6 лет дольше. Отказ от курения дарит 15 дополнительных лет жизни.
Если уменьшить потребление сахара, это даст прожить 4-6 лишних лет, а увеличение жидкости в рационе дарит плюс 5 лет.
Также ученые советуют уменьшить в рационе количество жирной пищи и увеличить количество белковой, чтобы прожить 4 лишних года.
И самый главный совет - нужно больше смеяться! Позитивное отношение к жизни продлевает ее на 5 лет.
Опубликовано: Наталья Павлова
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