Ученые утверждают: гены отвечают за продолжительность жизни только на 50%

В остальном долгожительство зависит от здорового питания и правильного образа жизни.

К такому выводу ученые пришли после расшифровки человеческого генома.

Чтобы долго жить - нужно хорошо спать. Это продлевает жизнь на 5-6 лет.

Физическая активность дает возможность прожить еще на 3-6 лет дольше. Отказ от курения дарит 15 дополнительных лет жизни.

Если уменьшить потребление сахара, это даст прожить 4-6 лишних лет, а увеличение жидкости в рационе дарит плюс 5 лет.

Также ученые советуют уменьшить в рационе количество жирной пищи и увеличить количество белковой, чтобы прожить 4 лишних года.

И самый главный совет - нужно больше смеяться! Позитивное отношение к жизни продлевает ее на 5 лет.