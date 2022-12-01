Gazeta Wyborca: пограничники Польше отказывают украинцам во въезде

Издание Gazeta Wyborca утверждает, что польские пограничники периодически отказывают гражданам Украины во въезде в собственную страну.

1 декабря польская газета Gazeta Wyborca сообщила, что некоторые украинские беженцы стали сталкиваться с проблемой пересечения польской границы, поскольку местные пограничники всё чаще отказывают гражданам Украины в праве на взъезд в Польшу. По данным репортёров Gazeta Wyborca, с 24 февраля в Польшу могут приезжать украинцы, если время их отсутствия в этой стране не превышает 30 календарных суток.

В Gazeta Wyborca отметили, что многие польские пограничники начали своевольно интерпретировать данный закон, отмечая, что время пребывания конкретно взятого украинца в странах Евросоюза без визы превысило девяносто дней.