Путин: 15% россиян нуждаются в квалифицированной помощи психологов
2022-12-01 17:26
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 15 процентов россиян нуждаются в квалифицированной психологической помощи.
1 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на II Конгрессе молодых учёных в парке науки и искусства «Сириус» сообщил, что на данный момент 15% жителей России нуждаются в помощи психологов.
Путин также отметил факт того, что службы психологической помощи в России пока не развиваются должным образом и заявил, что поручит правительству детально проработать данный вопрос.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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