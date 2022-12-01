Путин: 15% россиян нуждаются в квалифицированной помощи психологов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 15 процентов россиян нуждаются в квалифицированной психологической помощи.

1 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на II Конгрессе молодых учёных в парке науки и искусства «Сириус» сообщил, что на данный момент 15% жителей России нуждаются в помощи психологов.

Путин также отметил факт того, что службы психологической помощи в России пока не развиваются должным образом и заявил, что поручит правительству детально проработать данный вопрос.